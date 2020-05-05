Bodrum normalleşme adımlarını atmaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum normalleşme adımlarını atmaya başladı

Bodrum normalleşme adımlarını atmaya başladı
05.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:43

Bodrum normalleşme adımlarını atmaya başladı Bodrum Belediyesi, normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Bodrum'da faaliyetlerine yeniden başlayacak olan toplam 527 adet berber/kuaför ve güzellik salonu için harekete geçti.

Bodrum normalleşme adımlarını atmaya başladı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Bodrum'da faaliyetlerine yeniden başlayacak olan toplam 527 adet berber/kuaför ve güzellik salonu için harekete geçti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pandemi sonrası normalleşme sürecini 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle başlatacaklarını açıkladı. Normalleşme takvimine göre Bodrum'da ilk olarak berber, kuaför ve güzellik salonlarının faaliyetlerine başlayacağını belirten Başkan Aras, açılacak tüm işyerlerinin Belediye ekiplerince düzenli olarak dezenfekte edileceğini ve işyerlerinin koruyucu maske ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli aralıklarla devam edeceğini kaydeden Başkan Aras, 10 Mayıs tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması sınırlı olarak kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşların maskelerini de pandemi döneminde olduğu gibi vermeye devam edeceklerini belirtti.

Uzun süren izolasyon ve sınırlı karantina döneminin ardından Bodrum'da hayatın yeniden başlayacağını kaydeden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, işyerlerinin virüse karşı gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayarak, "İlk etapta berber, kuaför ve güzellik salonları için akreditasyon kriterlerimizi belirliyoruz. Belediyeden ruhsat alan her sektör için belirli standartlar getireceğiz. Bu programı 11 Mayıs 2020 itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Alınan tedbirleri inceleyeceğiz ve işyerlerimize güvenli alan belgesi vereceğiz. Bu konuda esnafımıza destek olacağız. Biz pandemi sonrasına en hızlı adapte olacak kentlerden biriyiz. Ancak risk hala var ve biz tedbiri elden bırakmamak zorundayız."dedi.

Aras, Bodrum'da bu yaz yerli turizm hareketliliğinin mayıs ayı sonu itibariyle başlayabileceğini hatırlatarak, "Her işletme hijyen standartlarına harfiyen uyarsa, sosyal mesafe kuralı göz ardı edilmezse, bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız."diye konuştu.

Bodrum normalleşme adımlarını atmaya başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haber
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haber
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Haber
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haber
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haber
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti Haber
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Korona tedavisi gördüğü hastane odasında oğlunun baktığı baba, taburcu oldu
Korona tedavisi gördüğü hastane odasında oğlunun baktığı baba, taburcu oldu
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Irrfan Khan Ebru Gündeş Türkan Şoray Burak Özçivit
Spor Ali Koç Ersun Yanal Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Bodrum normalleşme adımlarını atmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 17:59:36. #1.14#
title