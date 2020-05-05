Bodrum normalleşme adımlarını atmaya başladı
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Bodrum normalleşme adımlarını atmaya başladı

Bodrum normalleşme adımlarını atmaya başladı
05.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:32

Bodrum Belediyesi, normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Bodrum'da faaliyetlerine yeniden başlayacak olan toplam 527 adet berber/kuaför ve güzellik salonu için harekete geçti.

Bodrum Belediyesi, normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Bodrum'da faaliyetlerine yeniden başlayacak olan toplam 527 adet berber/kuaför ve güzellik salonu için harekete geçti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pandemi sonrası normalleşme sürecini 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle başlatacaklarını açıkladı. Normalleşme takvimine göre Bodrum'da ilk olarak berber, kuaför ve güzellik salonlarının faaliyetlerine başlayacağını belirten Başkan Aras, açılacak tüm işyerlerinin Belediye ekiplerince düzenli olarak dezenfekte edileceğini ve işyerlerinin koruyucu maske ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli aralıklarla devam edeceğini kaydeden Başkan Aras, 10 Mayıs tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması sınırlı olarak kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşların maskelerini de pandemi döneminde olduğu gibi vermeye devam edeceklerini belirtti.

Uzun süren izolasyon ve sınırlı karantina döneminin ardından Bodrum'da hayatın yeniden başlayacağını kaydeden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, işyerlerinin virüse karşı gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayarak, "İlk etapta berber, kuaför ve güzellik salonları için akreditasyon kriterlerimizi belirliyoruz. Belediyeden ruhsat alan her sektör için belirli standartlar getireceğiz. Bu programı 11 Mayıs 2020 itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Alınan tedbirleri inceleyeceğiz ve işyerlerimize güvenli alan belgesi vereceğiz. Bu konuda esnafımıza destek olacağız. Biz pandemi sonrasına en hızlı adapte olacak kentlerden biriyiz. Ancak risk hala var ve biz tedbiri elden bırakmamak zorundayız."dedi.

Aras, Bodrum'da bu yaz yerli turizm hareketliliğinin mayıs ayı sonu itibariyle başlayabileceğini hatırlatarak, "Her işletme hijyen standartlarına harfiyen uyarsa, sosyal mesafe kuralı göz ardı edilmezse, bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız."diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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