Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Arp Anatolia grubu sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği kapsamında, Arp Anatolia grubu sanatseverlerle buluştu.

Anadolu kültüründe yer alan değişik çalgılarla konser veren grup, farklı türde eserler seslendirdi. İzleyenleri, tarihsel ve Anadolu'nun değişik yöreleri arasında yolculuğa çıkaran sanatçıların performansı dinleyenlerin beğenisini topladı.

Konserde seslendirilen eserlerin öncesinde o eserlerle ilgili hikayeler de anlatıldı.

"Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği, 2 Temmuz'da dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğindeki konseriyle devam edecek.

Kaynak: AA