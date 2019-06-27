Muğla'nın Bodrum ilçesindeki "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği kapsamında İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ve Rubato grubu konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen etkinlikte, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ve Rubato sanatseverlerle buluştu.

Konserin ilk bölümünde müzik topluluğu, ikinci bölümünde de grup performans sergiledi.

Farklı türde eserler seslendirilen konserde, sanatseverler, zaman zaman şarkı ve türkülere eşlik etti.

Bodrum Müzik Akşamları, 28 Haziran'da Arp Anatolia konseri ile devam edecek.

Kaynak: AA