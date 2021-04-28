Bodrum Mumcular'a ek içme suyu kaynağı
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Bodrum Mumcular'a ek içme suyu kaynağı

Bodrum Mumcular'a ek içme suyu kaynağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum Mumcular Mahallesinde, yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını gidermek için yeni içme suyu kuyusu açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum Mumcular Mahallesinde, yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını gidermek için yeni içme suyu kuyusu açıldı. Yeni kuyu ile 650 m3/gün ilave içme suyu sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum Mumcular Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını gidermek için çalışma başlattı. MUSKİ ekipleri tarafından bölgeye ek içme suyu sağlamak için yeni kuyu açıldı. Yeni kuyu ile bölgeye 650 m3/gün ilave içme suyu sağlandı. Açılan kuyu ile mevcut depo arasındaki bin 127 metrelik kuyu basım hattı da ekipler tarafından tamamlandı. Bölgede yer alan içme suyu hattındaki 750 metrelik kısımda da eski tip borular modern borularla değiştirildi.

Kuyu ve hatlardaki çalışmalarını tamamlayan MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri depo ve enerji bağlantılarını da önümüzdeki günlerde tamamlayarak yeni kuyuyu devreye alacak. Yeni açılan kuyu sayesinde Mumcular Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor. - MUĞLA

Bodrum Mumcular'a ek içme suyu kaynağı
Bodrum Mumcular'a ek içme suyu kaynağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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