Bodrum, milyon dolarlık düğünlerin merkezi olacak

İstanbul ve Antalya ekonomisine büyük katkı sağlayan uluslararası düğün organizasyonunda Bodrum atağa geçti. Hint düğünleri gibi milyonlarca dolar harcanan düğünleri Bodrum'a getirmek için Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği'nin Bodrum Bölge Başkanlığı kuruldu.

Dünya'da 300 milyar dolarlık pazar hacmi olan düğün sektöründe son birkaç yıldır Bodrum'da atağa kalktı. Geçtiğimiz yıllarda ilçedeki farkı otellerde büyük maliyetlerle düğünler gerçekleştirilmişti. Pandemi ile geçtiğimiz yıl duraksayan düğün turizminin önümüzdeki sezonlarda daha da hareketlenmesi bekleniyor. Doğal güzellikleri, tarihi zenginliği ve iklimiyle turizm için her türlü imkanın bulunduğu Bodrum, düşük sezonu düğün turizmi ile kapatmayı hedefliyor. Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği'nin (IADWP) Bodrum Temsilciliğine Turizmci Fatih Öztarakçı atandı. Öztarakçı, mazbatasını Bodrium Otel'de düzenlenen törenle IADWP Avrupa ve Asya Başkanı Murtaza Kalender'in elinden aldı.

2022 yılında en az 50 düğün

Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) Asya-Avrupa Temsilciliğine geçen Ağustos ayında atanan Murtaza Kalender, törende yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Öncelikle Fatih Bey'i atamasından dolayı tebrik ediyorum. Bu Türkiye'deki ilk atamamız. Uluslararası Düğün Derneği olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda sektörde Dünya'da 300 milyar dolarlık bir sektöre haiz. Bizim bu çalışmalarımızda Bodrum'un Dünya'da hak ettiği yeri almasını hedefliyoruz. Çünkü Bodrum gerçekten havalimanıyla ulaşımıyla, deniziyle karasıyla gerçekten müthiş bir destinasyon. Balayı turizmi için de çok iyi bir destinasyon. Bizim hedefimiz aslında 2022 yılında en az 50 tane ayrı düğünü, yani nitelikli düğünü Bodrum'a getirmek. Bodrum'daki turizmci paydaşlarımızla, iş ortaklarımızla kamu ve sivil toplum kuruluşları birlikte hedefimiz bu. 5-8 Eylül 2021 tarihleri arasında Uluslararası Düğün Profesyonellerini İstanbul'a getiriyoruz. İnşallah Fatih Bey'in çalışmasıyla ve Bodrum'daki meslektaşlarımızla 2022'deki etkinliğimizi Bodrum'a getirmeyi planlıyoruz. İnşallah başarı oluruz. Düğün profesyonelleri düğün sahiplerini düğünü yapacağı yeri organize eden kişilerdir. Örneğin düğün sahibi 'bize 3 ayrı destinasyondan düğün yapabileceğimiz yerleri getirebilir misiniz?' diye talep ediyor. Fiyat, kotasyon, resim ve oteli. İspanya, Türkiye veya başka bir ülke olduğu zaman Bodrum ve Türkiye'ye geldiklerinde avantaj sağlıyor. Çünkü oteline götürüyor, denizini, kumunu, güneşini görüyor. Networkünü, yani iletişim kuracağı kişileri görüyor. Dolayısıyla Düğün Profesyonelleri'nin Türkiye'ye gelmesi ve onlarla iletişim kurması, oradaki platformda yer almak çok önem arz ediyor."

"Hedefimiz 15. toplantıyı Bodrum'a taşımak"

'Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği'nin Bodrum Başkanlığına atanan Fatih Öztarakçı görüşlerini şu şekilde dile getirdi; "Öncelikle beni bu göreve layık gören IADWP Avrupa ve Asya'dan sorumlu Başkanı Murtaza Kalender'e teşekkürü bir borç bilirim. Dünyanın hemen her tarafında yaklaşık 4 bin 500 üyesi bulunan ve dünyanın en iyi düğün profesyonellerinin üyesi bulunduğu IADWP'nin bir temsilcisi olmaktan, Bodrum Başkanı olmaktan ötürü onur duydum. Bodrum, kumu, güneşi, denizi, eğlencesi ve tesisleri ve üstün hizmet anlayışıyla, kentsel kimliğiyle düğün Turizminde vazgeçilmez bir destinasyon olacaktır. Bodrum'un düğün destinasyonu olarak dünyadaki tüm platformlarda tanıtarak, 300 Milyar dolarlık büyük pastadan Bodrum olarak bizler de hakkımıza düşeni almak istiyoruz. Bodrum, koylarıyla, havalimanlarıyla, lüks yatlarıyla ve yeni marka otelleriyle nitelikli düğünleri layıkıyla ağırlayacak potansiyele haizdir. Burada, turizmci paydaşlarımızla, turizm STK'larıyla, resmi kurumlarla bir araya gelerek Bodrum'un hak ettiği yere gelmesini ve tüm bilgi birikimi ve tecrübelerimle bu beldeye en iyi şekilde hizmet ederek bu göreve layık olup Bodrum'un Turizm gelirlerini arttırarak, 12 aya yayılan Turizm hedefleriyle başarıya ulaşmayı hedefliyorum. Bir kez daha, beni bu göreve layık gören IADWP yetkililerine teşekkür ederken Kovid -19 sonrası dönemde atacağımız adımlarla bu krizi fırsata çevirmek için var gücümüzle çalışacağımı belirtmek isterim" dedi.

Kaynak: Tourism Today