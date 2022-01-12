Bodrum merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bodrum merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler şüphelilerden S.Y. ve Y.E.A'yı Bodrum ilçesinde, H.T'yi ise Balıkesir'de gözaltına aldı.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet