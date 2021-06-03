Bodrum merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede
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Bodrum merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede

Bodrum merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sezon 1' isimli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sezon 1' isimli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 5 ay önce başlatılan çalışmada, Bodrum'da fuhuş yaptıran bir çete tespit edildi. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis ekipleri, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart, ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından önceki gün operasyon için düğmeye bastı. Bodrum merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Sakarya ve Manisa'da 'Sezon 1' adı verilen operasyonda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 148 polisin katıldığı operasyonda, 42 adreste arama yapıldı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 suikast silahı, cep telefonları ve SİM kartlar ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alınırken, 49 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından 28 şüpheliden 18'i bugün adliyeye sevk edildi.


Bodrum merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede
Bodrum merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede
Bodrum merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede
Bodrum merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede
Bodrum merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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