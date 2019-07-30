Bodrum merkezli fuhuş operasyonu

BODRUM merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhşa zorladıkları belirlenen çetenin 17 üyesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turizm sezonunu fırsat bilip, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen çeteyle ilgili çalışma başlattı. Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen çete üyeleri, teknik ve fiziki takibe alındı. Gerekli bilgi ve delilin toplandığı çalışma sonunda, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, çete üyesi olduğu belirlenen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde Bodrum merkezli olarak İstanbul, İzmir, Bursa ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin de yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA