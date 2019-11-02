Bodrum mavisi artık kahvehanelerde

02.11.2019 10:30

BELEDİYE, KAHVEHANELERE ÜCRETSİZ SANDALYE DAĞITIYOR

Çalışmalar kapsamında, Bodrum genelindeki kahvehanelere çivit mavisi ahşap sandalyeler dağıtılmaya başlandı.

Bodrum mavisi ahşap sandalyelerin dağıtımına Karaova Bölgesindeki bütün kahvehane ve kıraathanelerden sonra Gölköy ve Türkbükü Mahallelerinde devam edildi.

İşletmelerde belirli bir standardın yakalanması için öncülük eden Bodrum Belediyesi her kahvehaneye 16 adet ahşap sandalyeyi ücretsiz olarak teslim etmeye başladı. Mavi ahşap sandalyeler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı ve en az 20 yıldır kahvehane olarak faaliyet gösteren işletmelerdeki plastik, metal, değişik renk ve modellerdeki sandalyelerin yerini aldı.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılı için temin edilen toplam 800 mavi sandalyenin dağıtımına önümüzdeki günlerde Gündoğan ve Yalıkavak Mahalleleriyle devam edilecek. Kısa süre sonra, yarımada genelindeki bütün kahvehane ve kıraathanelerde Bodrum mavisi tahta sandalyeler olacak.

Bodrum'un kültürel değerlerine sahip çıkmak ve kentin otantik dokusuna yeniden kavuşmasını sağlamak amacıyla projeler hazırlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kentler, kültürüyle yaşar ve ayakta kalır. Bodrum her ne kadar turizm kenti olarak gelişimini sürdürse de Bodrum'a değer katan unsurları asla unutturmayacağız. Geleneksel dokumuzu yansıtan mimarimize, Bodrum mavimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuda esnaflarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bu bizim kültürel sorumluluğumuz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler