Bodrum Mandalinası Migros'un desteği ile tüm Türkiye'de

BODRUM, MUĞLA (AA) - Migros, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) ile iş birliğine giderek Türkiye'nin tarımsal zenginliklerinden Bodrum mandalinasını ülkenin dört bir yanına ulaştırıyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, kooperatif iş birlikleriyle ülkenin her köşesindeki üreticilere ulaşıyor ve ürünlerinin ulusal pazarda değer görmesini sağlıyor. Migros, yaptığı doğrudan alımlarla çiftçilerin dünya standartlarında, sürdürülebilir tarım yapmasına destek oluyor.

???????Tarıma yönelik destekleriyle ülke ekonomisine önemli katkılara bulunan Migros; yerli, orijinal tohum ve coğrafi işaretli ürün destekleriyle de tarımsal zenginliğin devamlılığını sağlıyor. Migros ayrıca çiftçilerin emeğinin karşılığını güvenle alabilmeleri için amacıyla yenilikçi projelere de öncülük ediyor.

Cinsiyet ve fırsat eşitliğini her alanda destekleyen Migros, tarım sektöründe kadın girişimcilere destek vermek amacıyla önemli projeler geliştiriyor. Bu doğrultuda kadın tarım emekçilerine eğitim ve danışmanlık vermenin yanı sıra, kadın kooperatiflerinden alımlara öncelik vererek ürünlerini mağazalarında satışa sunuyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet