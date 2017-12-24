Bodrum Mandalina Şenliği sona erdi.





Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ziraat Odası tarafından, Bodrum Belediye Meydanında düzenlenen şenlikte, mandalina kullanılarak yapılan gıda ürünleri katılımcıların beğenisine sunuldu.



Karya Çiçekleri Halk Oyunları Topluluğu'nun gösteri sunduğu ilk ve ortaokul öğrencileri arasında mandalina konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere hediyelerinin verildiği etkinliğin son gününde yemek yarışması yapıldı.



Dereceye girenlere çeşitli mutfak aletleri hediye edildiği yarışmada, mandalinalı çikolatası ile Zeliha Sümüş birinci, mandalinalı sucuk ile Leyla Can ikinci, mandalina tatlısı ile Demet Köklükaya ise üçüncü oldu.



Ayrıca, mandalina dolması ile Şengül Temiztürk en yenilikçi yemek mandalina ekşisi ile Melek Vural en yenilikçi sunum ödülünü aldı.



Nurol Kültür Merkezinde "Bodrum Mandalinası Bahçelerinde Agro-Turizm" panelinin gerçekleştirildiği şenlik konserlerle sona erdi.