Muğla'da düzenlenen "Bodrum Mandalina Şenliği" kapsamında TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Selcan Kökçen Şahin konser verdi.



Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ziraat Odası tarafından coğrafi işaretli yörenin mandalinasının korunmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sanatçı Şahin sahne aldı.



Bodrum Belediye Meydanı'nda yapılan organizasyonda sanatçı, "Çökertme Türküsü", "Bodrum Hakimi" ve "Kerimoğlu" türkülerinin de aralarında yer aldığı yöresel türküleri seslendirdi. İzlemeye gelen davetliler de türkülere eşlik etti, oyunlar oynadı.



TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Şahin, Muğla'nın Ortaca ilçesinde doğduğunu ve narenciye bahçelerinin olduğunu belirterek, Bodrum mandalinasının tescilli bir lezzet olduğunu söyledi.



Konserin ardından Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, sanatçı Şahin'e çiçek verdi.