Bodrum Mandalina Şenliği
- Kortej yürüyüşünden görüntüler Develerden detaylar Bando takımından görüntü Meydanda çeşitli halk oyunları gösterileri Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ile röportaj Mandalinadan yapılmış ürünlerden görüntü MUĞLA - Bodrum ilçesinde "Bodrum Mandalina Şenliği" kapsamında...
- Kortej yürüyüşünden görüntüler
Develerden detaylar
Bando takımından görüntü
Meydanda çeşitli halk oyunları gösterileri
Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ile röportaj
Mandalinadan yapılmış ürünlerden görüntü MUĞLA - Bodrum ilçesinde "Bodrum Mandalina Şenliği" kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde renkli görüntüler oluştu.