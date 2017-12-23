Bodrum Mandalina Şenliği

Bodrum Mandalina Şenliği

- Kortej yürüyüşünden görüntüler Develerden detaylar Bando takımından görüntü Meydanda çeşitli halk oyunları gösterileri Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ile röportaj Mandalinadan yapılmış ürünlerden görüntü MUĞLA - Bodrum ilçesinde "Bodrum Mandalina Şenliği" kapsamında...

- Kortej yürüyüşünden görüntüler
Develerden detaylar
Bando takımından görüntü
Meydanda çeşitli halk oyunları gösterileri
Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ile röportaj
Mandalinadan yapılmış ürünlerden görüntü MUĞLA - Bodrum ilçesinde "Bodrum Mandalina Şenliği" kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde renkli görüntüler oluştu.

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