Bodrum mandalina ağaçları bit istilasına uğradı
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Bodrum mandalina ağaçları bit istilasına uğradı

Bodrum mandalina ağaçları bit istilasına uğradı Mandalina ağaçları yok olmaya başladı, tek umutları uğur böceği Muğla'nın Bodrum ilçesinin meşhur mandalina ağaçlarını unlu bit (pamuklu bit) böcekleri istila etti.

Bodrum mandalina ağaçları bit istilasına uğradı
15.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:22

Bodrum mandalina ağaçları bit istilasına uğradı

Mandalina ağaçları yok olmaya başladı, tek umutları uğur böceği

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinin meşhur mandalina ağaçlarını unlu bit (pamuklu bit) böcekleri istila etti. Yaz aylarınca çıkan kış aylarında ise ölen canlılar kışında yaşamayı başarınca ağaçlarda büyük tehdit oluşturmaya başladı.

Meşhur Bodrum Mandalinaları yok olmaya başladı. Birçok mandalina ağacı Turizme kurban olurken şimdilerde unlu bit isimli böcek türü ağaçları yok etmeye başladı. Bir ağaçta görülen ve daha sonra binlerce ağaca yayılan unlu bit böcekleri kış ayında da yaşamını sürdürmeyi başarınca havaların ısınmasıyla ağaçları çürütmeye başladı.

Çareyi uğur böceği ve patatesten buldu

Yaklaşık 2 bin kök mandalina ağacı bulunan Erman Aras gözleri önünde ağaçlarının kurumaya başladığını görünce araştırma yapmaya başladı. Kimyasal ilaçların sadece unlu bit böceğini öldürdüğünü ama yumurtalarına bir şey yapmadığı için geçici çözüm olduğunu öğrendi. Unlu bitlere biyolojik savaş açan Aras, Antalya'dan getirttiği (cryptolaemus montrouzieri), siyah - kahverengi uğurböceklerini ağaçlarına bırakarak unlu bitleri yok etmeyi planlıyor. Diğer yandan ise yine Antalya'dan getirttiği kartonlar içerisinde küflenmiş patateslerin üzerine oluşan sineklerden de yardım alan Aras, tüm bahçesini küflenmiş patates ile donattı. Sinekleri unlu bitin yumurtalarının içerisine kendi yumurtalarını bırakarak bir yumurtadan 12 sinek çıkmasını sağlıyor. Uğur böcekleri unlu bitleri yiyerek yok ederken sinekler ise unlu bit yumurtalarını yok ediyor. Unlu bitlerle savaşan Aras ise binlerce uğur böceğini Mandalina ağaçlarına teker teker bırakarak yok etmeyi planlıyor.

Erman Aras komşusunun tek bir ağacından başlayarak tüm mandalina ağaçlarını hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan unlu bit böceğine savaş açtığını belirterek "Komşunun bahçesindeki ağacı kurutan bu böcekleri ardında bizim bahçeye sıçradı unlu bitler. Mandalina ağaçlarını tamamen kurutmaya başlıyor. Birkaç yıl içinde ise ağacı tamamen kurutmuş oluyor. Bu durum Bodrum Mandalina bahçelerinin sonu demektir. Bodrum mandalina bahçelerine zaten bakım yapmıyoruz. Bu unlu bit eskiden kış aylarında yaşamıyordu ve bu nedenle fazla tehdit de oluşturmuyordu. Bu canlıların yumurtaları ağaçların kabuklarının altında oluyordu ama kış aylarından tamamen ölüyor, baharla beraber yeniden ortaya çıkıyorlardı. Bu yıl kış ayının ılıman geçmesi nedeniyle hiç birisi ölmeyerek çoğalmaya devam ettiler. Bu çoğalmalar nedeniyle böcekler bizim bahçelerimize de sıçradı. Bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Bu unlu bitlerle mücadele 1960 yılından berri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bununla mücadele ettiğini duyduk. Muğla İl Tarım Müdürümüzün de anlatmasıyla ben Antalya'ya ulaştım. Oradan 2 farklı faydalı böcek uygulamasına bugün başladık. Bu böceklerden bir tanesi unlu bitleri yiyerek yok ediyor. bir diğer böcek ise unlu bitin içerisine kendi larvalarını bırakıyor. ve unlu bit yumurtalarından yaklaşık 2 hafta içerinse 12 adet yavru böcek çıkarıyor böylece Ağaçlara zarar veren bir böcekten yararlı böcekler çıkıyor. Bu mücadeleyi Antalya yıllardır narenciyede uyguluyormuş. Bizim amacımız, Bodrum'daki bahçelerde çok fazla unlu bit oluştu. Biz bunu hiç gündeme getirmiş değiliz. Birçok bahçe sahibi Mandalina bahçelerini gözden çıkarttığı için bu sorunu İlçe tarımda kimse taşımıyor. Bu sorunlar taşınmayınca gittikçe yok olmaya doğru gidiyoruz. Bu nedenden dolayı yetklilere seslenmek istiyorum. Bodrum'da ciddi bir tedbir alalım, elimizde böyle biyolojik endüstürilerde var. Muğla Büyükşehir belediyesini göreve davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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