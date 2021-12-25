Bodrum Kaymamın dan alkışlanacak hareket

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da 4 ay önce göreve başlayan Kaymakam Bilgehan Bayar hediye gelen eşyaları müzayedede satışa çıkararak gelirini Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlayacak.

Bodrum'da yılbaşına özel antika eşyalardan oluşan müzayede düzenlenecek. 26 Aralık'ta Mandalin adlı işletmede düzenlenecek olan müzayede de birçok antika eşya satışa çıkarılacak. Yaklaşık 4 ay önce göreve başlayan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise kendine gelen hediyeleri müzayede de satışa çıkararak gelirini ise Bodrum Sağlık Vakfına bağışlayacağı öğrenildi. Pazar günü saat 17.00'da başlayacak müzayede ye katılımın yoğun olacağı öğrenildi. Bodrum müzayede tarafından düzenlenen etkinlikte yüzlerce yıllık antika eşyalarında yer alacağı öğrenildi.

Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı Sertaç Ay 2021 yılının son müzayedesini yaptıklarını belirterek "Bodrum müzayede olarak çok güzel etkinlikler düzenliyoruz. Yılın son müzayedesinde çok kıymetli antika eşyalar var. Bizim için e kıymetlisi ise Bodrum Kaymakamımız Bilgehan Bayar'ın Bodrum'da göreve başlamasının ardından gelen hediyeleri bize ileterek müzayede de satılıp gelirinin ise Bodrum Sağlık vakfına bağışlanmasını söyledi. Bizde engelli bireylerimiz için elimizden geleni yaparak sayın kaymakamımızın gönderdiği ürünleri ün üst fiyattan satmak için elimizden geleni yapacağız. Müzayede ye tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - MUĞLA