Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz: "Rahat davranmak riski artırıyor"
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Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz: "Rahat davranmak riski artırıyor"

04.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:59
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz:

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde tedbirleri en üst seviyede tutacaklarını söyledi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde tedbirleri en üst seviyede tutacaklarını söyledi.

Yılmaz, Kaymakamlık toplantı salonunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulanacak dinamik denetim mekanizması kapsamında, mahalli idareler ve kolluk kuvvetlerinin yanında sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği içeresinde olacaklarını ifade etti.

Bodrum'da açılan mekanlarda sık denetimler yapacaklarını vurgulayan Yılmaz, ilçede vaka sayılarının artmaması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.

İnsanların kontrollü normalleşme sürecinde çok rahat olmaması gerektiğine vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Rahat davranmak riski artırıyor. Onun için vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. İnsanların kamuya açık alanlarda toplu şekilde durmalarına izin vermememiz gerekiyor. Alacağımız önlemleri artırmak zorundayız. Bizi koruyacak tek şey aşı. Belli bir seviyede insan aşı olmazsa onun ötesinde kendimizi yine kendimiz koruyacağız. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Bodrum'un nüfusu resmiyette 180 bin civarında gözüküyor ama şu anda 400-500 bin civarında. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak turizm sezonuna o kadar iyi girebiliriz."

Yılmaz, insanların sahillerde toplanmamaları içir bir dizi önlem aldıklarını da vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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