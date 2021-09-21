Bodrum Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Aras, ilçede kış hazırlıklarını denetledi - Haberler
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Bodrum Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Aras, ilçede kış hazırlıklarını denetledi

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Aras, ilçede kış hazırlıklarını denetledi

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşan kış öncesi taşkın ve sel riski olan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşan kış öncesi taşkın ve sel riski olan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bayar ve Başkan Aras, ilçede geçmiş yıllarda taşkın yaşanan dere yatağı, cadde ve sokaklar ile DSİ tarafından yapımı tamamlanan tersip bentlerinde inceleme yaptı.

İncelemelere İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz ve belediyeden ilgili birim yetkilileri de eşlik etti.

Bayar ile Aras yaptıkları incelemeler kapsamında Konacık, Bitez, Çırkan, Cumhuriyet, Yeniköy, Gökçeler mahallelerindeki dereler ile geçmiş yıllarda taşkın yaşanan bölgeleri dolaştı. Aras, bu bölgelerde yapılan taşkın riskini ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmalar ve son düzenlemeler hakkında Bayar'a bilgi verdi.

Risk yaratabilecek durumları yerinde inceleyen Bayar ile Aras, ilgili kurum ve birimlere talimat vererek gerekli düzenleme ve temizliğin bir an önce yapılmasını istedi.

İncelemenin ardından Bayar ile Aras Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlar da ilçeye yeni atanan Bayar'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bodrum Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Aras, ilçede kış hazırlıklarını denetledi - Haberler
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