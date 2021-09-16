Bodrum Kaymakamı Bayar; 'Tüm enerjimle çalışacağım' - Haberler
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Bodrum Kaymakamı Bayar; "Tüm enerjimle çalışacağım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bodrum Kaymakamı Bayar;

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bilgehan Bayar, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bilgehan Bayar, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kaymakamlığı görevinden Bodrum Kaymakamlığına atanan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Bilgehan Bayar'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bilgehan Bayar, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile Kaymakamlık toplantı salonunda bir araya geldi.

Kendisinden önce görev yapan Bekir Yılmaz'ın çok enerjik bir kaymakam olduğunu ifade eden Kaymakam Bayar, "Yaş olarak benden büyük olsa da enerjisi ile çok genç bir kaymakamdı. İnşallah ben de hem takvim yaşımla hem de ruhumla genç kalır ve buraya hizmet ederim. Enerjik bir şekilde hizmet ederim" dedi.

Kaymakam Bayar, "İnşallah bu görevde başarılı oluruz. Başarı tesadüf değildir. Çalışmak gerekiyor. Şunun sözünü Bodrumlulara verebilirim, bütün enerjimi son damlasına kadar buraya katacağım" diye konuştu. - MUĞLA

Bodrum Kaymakamı Bayar; Tüm enerjimle çalışacağım

Bodrum Kaymakamı Bayar; Tüm enerjimle çalışacağım

Bodrum Kaymakamı Bayar; Tüm enerjimle çalışacağım

Bodrum Kaymakamı Bayar; Tüm enerjimle çalışacağım

Bodrum Kaymakamı Bayar; Tüm enerjimle çalışacağım

Bodrum Kaymakamı Bayar; Tüm enerjimle çalışacağım

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