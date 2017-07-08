Bodrum kavruldu, sahiller doldu



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sıcak hava nedeniyle sahiller yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.



Bodrum'da hafta başında mevsim normallerine dönen hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren etkisini arttırmaya başladı. İlçede şehir merkezindeki Paşatarlası, Kumbahçe ve Gümbet plajlarında adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler oturup güneşlenecek yer bulmakta zorluk çekti, denize girenler ise saatlerce sudan çıkmadı, deniz ortasında müzik eşliğinde dans edip eğlendi.



KÖPEKLERE TURİST YARDIMI



Sıcaktan bunalan sokak köpekleri de soluğu Gümbet Plajı'nda aldı. Deniz kenarına gelen köpekleri turistler serinletmeye çalıştı. Kimya teknisyeni Belçikalı 32 yaşındaki Rickey Halen, 'Sakin' isimli köpeğin üzerine su dökerek serinletti. Halen, "Hava gerçekten çok sıcak, bir yudum suya ihtiyaçları var. Önce denizde serinlettik ardından onlara kap içinde su verdik. Burada tatil çok güzel" dedi.