Bodrum kattaki yangında 2 kadın dumandan etkilendi

28.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:35

SİVAS'ta, apartmanın bodrum katındaki evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen 2 kadına müdahale edildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Alibaba Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katındaki G.E.'ye ait dairenin mutfağında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden G.E., durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, evin mutfağında hasar meydana geldi. Yangın sırasında apartmanda bulunan ev sahibi G.E. ile G.Ö., dumandan etkilendi. G.E. ile G.Ö.'nün tedavisi olay yerine gelen ambulansın içerisinde yapıldı.

Kaynak: DHA