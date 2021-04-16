Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel

BURSA'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangınla ilgili K.E. (27) gözaltına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi, Bahriye Üçoluk Caddesi'nde, 5 katlı bir apartmanın bodrum kadında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, dumanlar da apartmana doldu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, apartmanın üst katlarında oturan vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi ise özel maskeler ile çıkarıldı. Aynı anda bir kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişilere hazır bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Yapılan araştırmada, yangını çıkardığı öne sürülen K.E. gözaltına alındı. K.E.'nin, evsiz olduğu ancak yangın sırasında apartmanın bodrum katında bulunduğu iddia edildi.


- Bursa
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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