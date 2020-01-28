Bodrum katta çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
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Bodrum katta çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

28.01.2020 22:47 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:47
Bodrum katta çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

ŞANLIURFA'nın ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yükselen dumanı görenler, durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle merdivenlerden inemeyen bazı apartman sakinleri çatıya çıktı. Çatıya çıkanlar olay yerine gelen ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi ise Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. 


Kaynak: DHA
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