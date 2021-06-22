Bodrum katta çıkan yangın, korkuya neden oldu
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Bodrum katta çıkan yangın, korkuya neden oldu

Bodrum katta çıkan yangın, korkuya neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da 8 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DİYARBAKIR'da 8 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı bina tahliye edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde, iş yerlerinin de bulunduğu 8 katlı binanın bodrum katında dün gece elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, tedbir amaçlı apartmanda oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle, kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

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Bodrum katta çıkan yangın, korkuya neden oldu
Bodrum katta çıkan yangın, korkuya neden oldu
Bodrum katta çıkan yangın, korkuya neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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