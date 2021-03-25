Bodrum katta çıkan yangın korkuttu
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Bodrum katta çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bodrum katta çıkan yangın korkuttu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir iş hanının bodrum katında bulunan imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir iş hanının bodrum katında bulunan imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Düzce'nin en işlek caddelerinden birisi olan Gaziantep Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel sokak üzerinde bulunan bir iş hanının bodrum katında ki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların bodrum kattan yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dumanların yükseldiği bodrum katta müdahale de bulundu. Yangın söndürme tüpleri ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Bodrum katta çıkan yangın korkuttu
Bodrum katta çıkan yangın korkuttu
Bodrum katta çıkan yangın korkuttu
Bodrum katta çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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