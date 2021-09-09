Bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Edremit ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı, ev sahibi L.Ç., gözaltına alındı.

VAN'ın Edremit ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı, ev sahibi L.Ç., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece yarısı sıralarında Köprüler Mahallesi Kardeşler mezrasında L.Ç.'ye ait evde arama yaptı. Aramada evin bodrumunda gizlenen 8 Pakistan, 38 Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda 46 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, ekiplerin aşağıya indirdiği merdivenle yukarıya çıkartıldı. Ev sahibi L.Ç., gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu