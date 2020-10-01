Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

01.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:07
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İZMİT'te bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

İZMİT'te bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Binaya dolan duman nedeniyle evlerinin balkonlarında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Öğle saatlerinde, İzmit Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki malzemeler bilinmeyen bir nedenle yandı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Binaya girerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle dumanla dolan binada yaşayanlar evlerinin balkonlarında mahsur kaldı. Balkonlara çıkan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Charles Michel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Mert Fırat Arzum Onan Halil Sezai
Spor Fatih Terim Eddie Newton Gökhan Gönül Ali Palabıyık Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kamu Çocuk Kocaeli Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 14:10:52. #1.14#
title