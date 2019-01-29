Bodrum Katında Mantar Üretiyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ziraat mühendisi Hamza Aslan, evinin bodrumunda mantar üretimi gerçekleştiriyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesinden mezun olan Aslan yaptığı açıklamada, mezuniyetinin ardından iş bulamadığını ardından istiridye mantar yetiştiriciliği konusunda araştırma yaptığını söyledi.

Babası Nazım Aslan'ın teşvikiyle gerekli nem ve sıcaklığı oluşturduğu Zeynel Abidin Mahallesindeki evlerinin bodrum katında deneme amaçlı yetiştirdiği mantarı ilçede sattığını vurgulayan Aslan, "Daha sonra 35 metrekarelik ikinci odayı mantar üretimi için uygun hale getirerek üretime başladım." dedi.

İlçede 7 ay boyunca istiridye mantarını yetiştirmek için gerekli hava koşularının bulunduğunu aktaran Aslan, "Gerekli destekler sağlanabilirse bölgemizde mantar üretimi sayesinde çok sayıda kişi istihdama kavuşabilir." ifadesini kullandı.

Aslan, istiridye mantarının kilogramını toptan 10 liraya sattığını da kaydetti.

Kaynak: AA