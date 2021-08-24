Bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu

KAYSERİ'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.

KAYSERİ'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin oturma odasını kapladı. Dumanların yayılmasıyla uyanan evdeki aile, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün