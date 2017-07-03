Bodrum Katı Atık Depolama Alanındaki Yangın - Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde katı atık depolama alanındaki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.



Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Yatağan ve Milas itfaiye grup amirliklerine bağlı ekipler, 15 itfaiye aracı ve 5 iş makinesi ile cumartesi çıkan yangının ardından söndürme ve soğutma çalışmalarına sürdürüyor.



İçten içe yanmaya devam eden katı atıklardan yükselen dumanlar rüzgarın yönüne göre ilçenin farklı kesimlerinden görülüyor. Sabah saatlerinde Bodrum ilçe merkezinin üzerini kaplayan dumanların rüzgarın yön değiştirmesiyle dağıldığı gözlendi.



İtfaiye görevlilerinin devam eden çalışmalar sırasında yemek ihtiyacını gidermek için mola verip, bir kenarda karınlarını doyurdukları gözlendi. Molanın ardından çalışma yeniden başladı.



Söndürme ve soğutma soğutma çalışmalarının hafta sonu tamamlanması beklenirken, yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı, 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletiliyor.



İlçenin Yokuşbaşı mevkisindeki katı depolama alanında cumartesi günü çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın, aynı gün akşam ilerleyen saatlerde kontrol altına alınmıştı.