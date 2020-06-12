Bodrum kat, sigara dolum tesisi çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum kat, sigara dolum tesisi çıktı

Elazığ polisinin tespit edip girdiği bir bodrum kat, sigara dolum tesisi çıktı.

Bodrum kat, sigara dolum tesisi çıktı
12.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:38

Elazığ polisinin tespit edip girdiği bir bodrum kat, sigara dolum tesisi çıktı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütünle ilgili çalışma yaptı. Polis, çalışmasında merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir tütüncünün bodrum katındaki dairede kaçak üretim yaptığı bilgisini öğrendi. Bunun üzerine alınan arama kararının ardından adrese giden polis, bodrum katı açtığında hazır haldeki dolum tesisi ile karşılaştı. Bodrum katta, 2 adet ince ve kalın tütün kıyma makinesi, 450 adet yapıştırılmaya hazır bandrol, 16 bini sahte bandrollü toplam 29 bin adet makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan polisin, 1 şüpheliyi de gözaltına alarak hakkında gerekli yasal işlemi yaptığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Haber
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Demet Evgar Mariah Carey Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Malcolm Thomas Hikmet Karaman Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Kadın Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bodrum kat, sigara dolum tesisi çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 17:39:28. #1.14#
title