Bodrum Kart ve CV tanıtımı yapıldı

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Belediye AŞ tarafından başlatılan Bodrum Kart ve Bodrum CV kamuoyuna tanıtıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi ile Bodrum Belediye AŞ tarafından başlatılan Bodrum Kart ve Bodrum CV kamuoyuna tanıtıldı.

Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında çalışma hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek uygulamanın nasıl çalışacağı ile ilgili sunumlar yapıldı.

Android ve İOS işletim sistemleri içinde yer alan Google Play ve AppStore uygulamalarından indirilebilecek Bodrum App uygulaması ile Bodrum Belediyesi'ne ait kafe ve restoranlarda yüzde 5 ile yüzde 30 arasında indirim hakkına sahip olunacak.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantıda yaptığı konuşmada, Bodrum Kart ile direkt vatandaşa dokunduklarını, uygulamayla Bodrumlu olmanın ayrıcalığının hissedileceğini dile getirdi.

Uygulamayı hem kart hem de aplikasyon olarak düşündüklerini ifade eden Aras, vatandaşların rahatlıkla Bodrum Belediyesi'nin kafe ve restoranlarından faydalanabileceklerini anlattı.

Aras, özellikle dar gelirli vatandaşların, işçilerin yanında olduklarına dikkati çekerek, 1 Şubat itibarıyla belediye kafelerinde ücretsiz internet hizmeti verileceğini de belirtti.