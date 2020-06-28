Bodrum Kalesi'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yapacak Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'nin açılışı, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılacak.

Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'nin açılışı, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılacak. Bodrum'un simgesi kalede, 2017'nin Ekim ayında tadilat çalışması başlatıldı. Bodrum Kalesi'nin ilk bölümü geçtiğimiz yıl Müzeler Günü'nde açıldı. İkinci etap restorasyon çalışmaları devam eden kalenin bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek. Öte yandan Bakan Ersoy, 17 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde incelemelerde bulunmuş, kalenin en geç haziran sonunda açacaklarını dile getirmişti. Kaynak: AA