Bodrum Kalesi'ndeki Kaktüsler Hatıra Defterine Döndü

Bodrum Kalesi'nin bahçesinde bulunan kaktüsleri, kaleyi ziyaret eden bazı kişiler hatıra defteri gibi görüp kaktüslere isim ve notlar yazıyor. Hergün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Bodrum Kalesi'nin bahçesinde bulunan kaktüsler, bazı ziyaretçiler tarafından not defteri veya hatıra defteri gibi görülüyor. Çekim yapıldığı sırada kaktüslerden birinin üzerine ismini yazan bir ziyaretçi, neden yazıyorsunuz sorusuna "psikopat çokö yanıtını verdi. Amerika'dan tatil için geldiğini söyleyen Cüneyt Kucur isimli ziyaretçi, kaktüslere not yazılmasına tepki göstererek kaktüslere not yazılmasının kalenin tarihine zarar verdiğini bu nedenle kaktüsleri korumak için çitli önlem alınması gerektiğini, ifade etti. Yazılan notlardan dolayı birçok kaktüsün kuruduğu veya kaktüslerin üzerinde derin çizgilerin olduğu görüldü. - Muğla