Bodrum Kalesi'nde sahnelenecek "Harem" balesi ile "Gangster" müzikalinin gösterimi ertelendi
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Bodrum Kalesi'nde sahnelenecek "Harem" balesi ile "Gangster" müzikalinin gösterimi ertelendi

Bodrum Kalesi'nde sahnelenecek 'Harem' balesi ile 'Gangster' müzikalinin gösterimi ertelendi
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında sahnelenecek "Harem" balesi ile "Gangster" müzikalinin gösterimi, devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında sahnelenecek "Harem" balesi ile "Gangster" müzikalinin gösterimi, devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta, Bodrum Kalesi'nde, Ankara Devlet Opera Balesince sahnelenecek "Harem" balesi ile 7-8 Ağustos'taki "Gangster" müzikali gösterimlerinin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Milletimizin üzüntüsünü ve acısını paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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