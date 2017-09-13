Bodrum Kalesi'nde "Klasiklerden Günümüze" Konseri

Bodrum ilçesinde, Bodrum Oda Orkestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından verilen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla, Bodrum Oda Orkestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde "Klasiklerden Günümüze" adlı konser verdi.



Vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak dinlenen konsere, klasik müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Şef Nesrin Bayramoğulları yönetimindeki Bodrum Oda Orkestrası programda, "Wolfgang Amadeus Mozart", "Giacomo Puccini" ve "Georges Bizet" gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerine yer verildi.



İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da "Dvorak 9. Senfoni"yi seslendirdi.



Yaklaşık iki saat süren konseri, aralarında eski Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'ın da olduğu 2 bine yakın sanatsever izledi.