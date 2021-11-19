Bodrum Kalesi Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla maviye büründü

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'da tarihi Bodrum Kalesi'ndeki Fransız Kulesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mavi ışıkla aydınlatıldı.

Bodrum ilçesinde UNICEF Türkiye'nin gün dolayısıyla yaptığı çağrı kapsamında çocuk haklarına dikkati çekmek ve onların haklarını desteklemek amacıyla Fransız Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı.

Maviyle renklenen kule çevre bölgelerden görülüyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Saint Jean Şövalyelerinin yaptığı Bodrum Kalesi, dünyanın önemli su altı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor.

AA / Osman Uras - Son Dakika Haberleri

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