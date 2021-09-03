Bodrum Kale'de Rana rüzgarı esti
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Bodrum Kale'de Rana rüzgarı esti

Bodrum Kale'de Rana rüzgarı esti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bodrum Belediyesi Kale Konserleri kapsamında sahneye çıkan Rana söylediği şarkılarla dinleyenleri mest etti.

Bodrum Belediyesi Kale Konserleri kapsamında sahneye çıkan Rana söylediği şarkılarla dinleyenleri mest etti. İlk halk konserini düzenleyen Rana Bodrum halkı tarafından ayakta alkışlandı.

Bodrum Belediye tarafından halka ücretsiz olarak düzenlenen halk konserleri serisinde sahneye çıkan Rana'yı dinlemeye gelenler genç sanatçının sesi karşısında mest oldu. Rana kendi şarkılarının yanı sıra Türk Pop, Halk ve Sanat müziğinden de unutulmaz eserleri seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan güzel sanatçı 15 kişilik orkestrasıyla Bodrumlulara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Çok yakında Sezen Aksu eseri olan "ah İstanbul" şarkısıyla dinleyicisi ile buluşturacak olan Rana seslendirdiği şarkılardan sonra uzun süre alkışlandı.

Gecenin sonunda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun çiçek ve plaket vererek teşekkürlerini sundu. Genç yeteneklere destek vermek gerektiğini söyleyen Tutkun halka müjde vererek kale konserlerine ara vermeyeceklerini açıkladı. - MUĞLA

Bodrum Kale'de Rana rüzgarı esti
Bodrum Kale'de Rana rüzgarı esti
Bodrum Kale'de Rana rüzgarı esti
Bodrum Kale'de Rana rüzgarı esti
Bodrum Kale'de Rana rüzgarı esti
Bodrum Kale'de Rana rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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