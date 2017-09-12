Bodrum Kaçak Alman Uyuşturucudan Tutuklandı

Kaçak Alman uyuşturucudan tutuklandı



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 1.5 yıldır kaçak yaşayan Alman vatandaşı M.F., uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.F., tutuklandı.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 1.5 yıldır kentte kaçak yaşadığı ve başta gençler olmak üzere vatandaşlara uyuşturucu madde sattığı belirlenen Alman vatandaşı M.F.'ye operasyonla yakaladı. Atatürk Caddesi üzerinde Taşlık Sokak'taki evinin önünde durdurulan M.F.'yi arayan ekipler, üstünde bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde ettiği sanılan bir miktar para buldu. Emniyetteki işlemlerin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.F., tutuklandı.