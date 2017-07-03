Bodrum Ingiliz Sevgilisini Hastanelik Eden Aşık Adliyede

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, geçen nisan ayında havalimanında çiçekler ve mumlarla sürpriz evlilik teklifi yaptığı İngiliz vatandaşı olan kadın arkadaşı 41 yaşındaki Faiza Drid'i çıkan tartışmada boğazı ve yüzünden bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki F.Z. (Fatih Zencir), adliyeye sevk edildi.



Aşçı F.Z., İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan ve süper market müdürü olan Faiza Drid'e geçen 18 Nisan'da Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Bölümü'nde kontrol noktasının çıkışında yere çiçekler ve mumlarla İngilizce 'Will you marry me' (Benimle evlenir misin) yazarak, karşılayıp, sürpriz evlenme teklifi yapmıştı. Bu manzara ve sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Drid, duygulanıp, F.Z.'nin boynuna sarılmış, ardından teklifi kabul edip, çevredeki diğer yolcuların alkışları arasında kendisine uzatılan yüzüğü parmağına takmıştı. Ancak, ikilinin bu mutlulukları fazla sürmedi. F.Z., sık sık tartıştığı kadın arkadaşı Drid ile dün (pazar) saat 04.00'te Bitez Sahili'nde buluşup, aralarındaki sorunu çözmek istedi. Bir yandan da içki içen F.Z., aralarında çıkan tartışma sırasında, kadın arkadaşı Drid'i cebinden çıkardığı bıçakla boğazı ve yüzünden yaralayıp, kaçtı. Drid, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası Drid, yaralarının derin olması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



Kaçan F.Z. ise olaydan 10 saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde "Onu çok sevmiştim. Evlenme teklifi etmiştim ama o Bodrum'a geldikten sonra barlardan, diskolardan çıkmadı. Kendisini de beni de rezil etti. Alkollüydüm bir anlık sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, üzgünüm. Davranışlarıyla beni de kendini de yaktı" dediği öğrenilen F.Z., 'Kasten yaralama' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen F.Z.'nin "Çok pişmanım, çok pişmanım" dediği duyuldu.