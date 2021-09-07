Bodrum ile Moğolistan arasında iyi niyet protokolü imzalandı
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Bodrum ile Moğolistan arasında iyi niyet protokolü imzalandı

Bodrum ile Moğolistan arasında iyi niyet protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Moğolistan arasında iyi niyet protokolü imzalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Moğolistan arasında iyi niyet protokolü imzalandı.

Moğolistan Başbakan Danışmanları Amgalanbaatar Dagdandorj, Dembereldorj Dorjchuluun ile IATA Moğolistan Temsilcisi Enkhbat Usukhjargal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan ve BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz de katılırken Moğolistan ve Bodrum arasında gerçekleştirilebilecek turizm, kültür ve sanat faaliyetleri ele alınarak karşılıklı iyi niyet protokolü imzalandı.

Görüşmede, Türkiye'nin en turistik bölgelerinden biri olan Bodrum ilçesini Moğolistan'ın; Çin, Japonya ve Güney Kore gibi seyahat rotalarının arasına katmanın önemi vurgulandı.

Ayrıca Moğolistan ile Bodrum arasında "güvenli turizm" oluşturulması için girişim başlatılmasının kararlaştırıldı. Moğolistan'da kültürel Bodrum günleri, Bodrum'da da Moğolistan tanıtım günleri düzenlenmesi de ele alındı. Görüşmede, Moğolistan'dan Bodrum'a kardeş şehir yapılacak bir şehir seçimi de masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, heyete teşekkür ederek tarihi kültürel zenginliklere sahip Bodrum'un dünyanın her bölgesinde doğru tanıtılması noktasında paydaşlarla çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Moğolistan Başbakan Danışmanlarından Amgalanbaatar Dagdandorj de karşılıklı turizmi artırmak daha çok Türk turist ağırlamak ve karşılıklı birbirine yakın kültürleri tanıtmak istediklerini belirtti.

Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan ise protokolün oldukça önemli olduğuna işaret etti.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz de Bodrum'un Moğolistan pazarında tanıtılmasını önemsediklerini söyledi.

Dagdandorj ve Dorjchuluun, Bodrum'u çok beğendiklerini belirterek Aras'ı ülkelerine davet etti.

Bodrum ile Moğolistan arasında iyi niyet protokolü imzalandı
Bodrum ile Moğolistan arasında iyi niyet protokolü imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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