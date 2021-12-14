Bodrum İlçesi Kumbahçe Mahallesi 633 Adada 83 nolu 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde İmar Uygulaması
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Askı ilan tutanağı için tıklayınız...
Parselizasyon bilgisi için tıklayınız...
Tescile esas dağıtım cetveline ulaşmak için tıklayınız...
Mal sahipleri araştırma ve özet formuna ulaşmak için tıklayınız...
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