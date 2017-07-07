Bodrum Iki Olay Arasındaki Önemli Fark Insanlık

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşanan iki ayrı olayda, iddiaya göre, tavuklarını korkuttuğunu söyleyerek av tüfeğiyle vurduğu iki yaşındaki Liza isimli köpeği yaralayan Mestan K. tepki topladı. İlçe merkezine 6 kilometre mesafedeki köprü altında sıcaktan bunalan hamile bir köpeğe su veren polisler ise takdir topladı.



Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi Müsgebi Caddesi'nde yaşayan Nalan Kıroğlu'na ait 2 yaşındaki Liza isimli köpek, bahçede dolaşırken, iddiaya göre, komşu evin bahçıvanı Mestan K. tarafından dün (perşembe) akşam av tüfeğiyle ateş edilerek yaralandı. Olayın ardından Kızoğlu, köpeğini arkadaşlarının yardımıyla araçla New Life Kliniği'ndeki Veteriner Yasin İnce'ye getirdi. Yapılan ilk kontrolde ve röntgende Liza'ya 27 adet saçmanın isabet ettiği belirlendi. Serum ve takviye iğnelerle yaşama tutunmaya çalışan Liza'nın durumunun iyiye gittiği belirtildi. Veteriner İnce, "Saçmalar büyük bir şans eseri hayati değer taşıyan organlara isabet etmemiş. Ancak yine de bir süre müşahade altında tutacağız. Saçmalar derinde olduğu için müdahale edip çıkarılamıyor. Bunları yapan insan olamaz" dedi. Köpeğin sahibi 72 yaşındaki Nalan Kıroğlu ise "Biz iki yıl önce köpeği yavruyken sokakta bulup, sahiplendik. Ancak dün akşam saatlerinde komşumuzda bahçıvanlık yapan Mestan isimli kişi, av tüfeğiyle köpeğimize ateş ederek vurdu. Nedeni ise köpeğimizin havladığında tavuklarının korkuyor olmasıymış. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Büyük bir şoke yaşadık. Köpeğimizi hemen veterinere götürürken, ben de polislere hiç bir suçu olmayan komşuma zarar vermeyen köpeğimi vuran Mestan K. hakkında suç duyurusunda bulundum. Sessiz sakin bir hayvana bunu yapan insanın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



HAMİLE KÖPEĞE POLİS ŞEFKATİ



Bodrum ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki Torba Kavşağı Köprüsü'nün altında ise bugün 34 derece sıcak altında yatan hamile bir köpeğe gösterilen merhamet takdir topladı. İki genç trafik polisinin araçlarını durdurarak otomobildeki pet şişeleri kesip, köpeklere su verdikleri görüldü. Genç polisler hamile köpek için su bıraktıktan sonra uzaklaştı.