Bodrum hayalet şehre döndü
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile sessizliğe büründü.
11.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:46
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile sessizliğe büründü.
- Muğla
İçişleri Bakanlığı'nın 31 kentte aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından turizm kenti Bodrum'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlayan turizm cenneti sessizliğe gömüldü. Polis ekipleri, ilçe genelinde kontrolleri sağlarken, yasak dışında kalanların dışında kimsenin sokaklarda dolaşmasına izin vermedi. Hayalet şehre dönen turizm cenneti tarihinin en sessiz gününü yaşıyor.
- Muğla
Kaynak: DHA