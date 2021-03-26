Bodrum Halk Eğitim Merkezi yeni hizmet binası açıldı
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Bodrum Halk Eğitim Merkezi yeni hizmet binası açıldı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum Halk Eğitim Merkezi yeni hizmet binası açıldı

Bodrum Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle tamamlanan Halk Eğitim Merkezi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.

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Bodrum Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle tamamlanan Halk Eğitim Merkezi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.

Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nde 1994'te Galip Özmeral tarafından yaptırılan ancak yıllar içinde atıl duruma düşen bina yenilendi. Bodrum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı fizibilite çalışmalarıyla hem statik açıdan sağlam hem de mimari açıdan fonksiyonel bir hale dönüştürülen 150 metrekare kullanım alanına sahip hizmet binası 2,5 ayda tamamlandı.

Çalışmalarda, Fen İşleri Müdürlüğü yol ve otoparkın asfaltlanması, Park ve Bahçeler Müdürlüğü peyzaj işlerini yaptı. Yenilerek yeniden kamuya kazandırılan bina Halk Eğitim Merkezi geçici hizmet binası olarak faaliyet gösterecek. Modern ve konforlu hizmet binası bünyesinde 25 öğrenci aşçılık eğitimi alabilecek.

Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yeni bina yapılana kadar mevcut binada hizmet verileceğini kaydetti.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz da belediye ve hayırseverlere teşekkür ederek, "Atıl durumda olan bu bina çok güzel bir hale getirilip yenilendi. Hobi kurslarımızın dışında önemli olan bir de iş kurslarımız var. Şu anda yiyecek içecek bölümü kursiyerlerimiz burada." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile güzel çalışmalar içinde olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından, Kaymakam Yılmaz, Başkan Aras'a desteklerinden dolayı plaket takdim etti. Daha sonra katılımcılarla açılış kurdelesini kesen Aras, beraberindekilerle yeni yapılan hizmet binasını gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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