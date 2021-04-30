Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışına doğru
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Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışına doğru

Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışına doğru
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Spor

Bodrum ilçesinde, "Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı" düzenleneceği bildirildi.

Bodrum ilçesinde, "Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı" düzenleneceği bildirildi.

Bilnet Okulları Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı, Türkiye Bisiklet Federasyonu himayelerinde, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi destekleri ile Muğla Karya Gençlik Spor Kulübü Derneği tarafından 23 Mayıs'ta ilçede yapılacak.

Okulun Bodrum Kampüsünde düzenlenen ana sponsorluk imza töreninde konuşan Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ, yıllardır amatör ve profesyonel bisiklet yarışçılarına ev sahipliği yapan ve destekleyen Granfondo organizasyonuyla çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert ise Bodrum'un ilk defa bir Granfondo'ya ev sahipliği yapacağını, bu yarışın bir okul markası tarafından desteklemesinden büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Kısa ve uzun parkur olmak üzere 2 rotada 18 kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya Moğalistan, Türkistan, Kazakistan, Azerbeycan'ın yanı sıra Avrupa'dan toplam 27 ülke ve Türkiye'den de çok sayıda sporcunun katılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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