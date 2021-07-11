Bodrum Golf turizminde Antalya'ya rakip oldu

Golf turizminde Türkiye'nin lokomotifi olan Antalya'ya Bodrum rakip olmaya başladı.

Golf turizminde Türkiye'nin lokomotifi olan Antalya'ya Bodrum rakip olmaya başladı. Yaz başında başlayan Golf turnuvaları için oteller ise kolları sıvadı.

Antalya'nın en önemli gelir kaynaklarından bir olan Golf turizmine Bodrum ortak olmaya başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı golf sevdalılarını ağırlayan Antalya'dan sonra Bodrum'da golf turizmi gelişmeye başladı. Doora otel ve Regnum golf Country Bodrum ortaklığı ile başlayan golf turnuvaları hız kesmeden devam ediyor. Azat grup sponsorluğunda yıl boyunca devam edecek turnuvalar sayesinde binlerce yerli ve yabancı golf tutkusu olan turist Bodrum'a akın etmeye başlayacak.

Bodrum'daki golf turizminin önemine değinen Geylani Dursunoğlu "Doora Bodrum dünyanın her yerinden gelecek misafirlerine kapılarını açtı. Otelimiz 12 ay hizmet vermek üzerine planlandı. 12 ay turizm için mimarisiyle, inşaatıyla yaz, kış açık kalmak için planlanan bir otel. Golf imkan varsa turizmin içerisindeki enstrümanlardan olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Azat gurup Antalya'da büyük yatırımları olan Erol Azat bu yatırımı gerçekleştirdi. İşletme ortaklığı yaparak Bodrum'a güzel bir tesis kazandırdık. Golf önemli bir faktör turizmde, bu bizim ilk turnuvamızı yaptık. Bu turnuvanın akabinde sonbaharda, kışın ve ilkbaharda yapacağımız turnuvalarla golf sevenleri ağırlayacağız. Bodrum'daki turizmciler Bodrum'un turizminin uzatmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Bodrum'a çok büyük otellerde geldi. Bodrum'a turist getiren operatörlerin golf turizmini satması gelecek olanların isteği de Bodrum'a artıyor. Bir yerden başlamak lazım, 3 aya sıkıştı, 75 güne turizm sıkıştı konuşmaları ve düşünmeleri yerine bir yerden başlamak lazım. Bizde bunun ilk adımlarını atıyoruz. Biz golf turizmini başlattık ve bu kararımızın arkasında duracağız. Bizle birlikte birçok otelcide hızlı bir şekilde bir alternatif arayışına ve bu çalışmaya gireceklerdir" dedi.

Golf, kültür ve kongre turizmi şart

Bodrum'daki turizmi 12 yıla yaymak için golf, kongre ve kültür turizminin şark olduğunu ifade ederek "Bodrum'un turizmini 7 aya çıkarttığımızı düşünürsek, geriye kalan 5 ayda golfu ön plana çıkartmalıyız. Kültür turizmini ön plana çıkartmalıyız. Bodrum çok güzel bir kültürel varlıklara sahip olan bir şehir. Kongre turizmi buraya gelmesi gelecek uçaklarla doğru orantılı olması gerekiyor. Kongre yapa bilecek çok büyük salonlar mevcut değil burada. Ama büyük salonları olan toplantı yapa bilinecek kapasitede büyük salonları olan otellerimiz var. Bu da bir başlangıç buda bir şekilde Bodrum'da başladı. Hiç olmazsa golf, toplantı ve kültürel turları organize ederek bunun üzerinde çalışıp bir başlangıç yapıp, belki de Bodrum'un kış döneminde kalan yüzde 10 kapasitesini birkaç sene içerisinde yüzde 30'a çıkarıp ondan sonrada yüzde 50'lere çıkarıp kış turizmini de hareketlendire biliriz" dedi.

Öte yandan 3 gün süre golf turnuvasının ardından Doora otelde düzenlenen ödül töreni ile yarışmacılar ödüllerini aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı