Bodrum FK düelloyu kaybetti

1'inci Lig'de Bodrum FK, sezonun flaş takımı olan Süper Lig'e yükselme hattındaki Esenler Erokspor'la evinde girdiği gol düellosunu 10 kişi kalıp 4-3 kaybetti.

Bodrum FK-Erokspor maçı büyük çekişmeye sahne oldu. Penaltıdan geriye düşüp üstünlüğü yakaladığı mücadelede ilk yarının sonunda skorun 2-2'ye gelmesine engel olamayan Bodrum FK, 53'üncü dakikada Dino Hotic'in direkt kırmızı kart görmesiyle eksildi. 65'te yine penaltıdan yenik duruma düşen Bodrum, son anlarda karşılıklı gollerle sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Bodrum ekibi son 4 maçta 3 yenilgiyle yarışta geriye düşmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini korurken, üst üste 8'inci galibiyetini alan İstanbul ekibi Erokspor ise 62 puanla ikinci sırada bulunuyor. Maçın ardından Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Esenler Erokspor maçının ardından hakemlere sert çıkarak, "Şovlarını çok güzel yaptılar" dedi. Oyuncularını takdir eden Yılmaz, kulübün görmezden gelindiğini savundu. Geriye düşmelerine rağmen 100 dakika puan için savaştıklarını belirten Yılmaz, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getirerek, bu durumun bazı etkenlerden kaynaklandığını ima etti.

'BİZİ EZMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Sefer Yılmaz, Bodrum FK'nın Türk futbolu için yaptığı yatırımlara ve başkan ile yönetim kurulunun gösterdiği çabalara dikkat çekerek, bu emeğin görmezden gelindiğini savundu. Seslerini fazla çıkarmadıkları için ezilmeye çalışıldıklarını belirten Yılmaz, geçen sene de benzer durumlar yaşadıklarını hatırlattı. Buna rağmen sonuna kadar savaşacaklarını vurgulayan Yılmaz, hakemler için, "Hakemleri bugün özellikle tebrik ediyoruz, şovlarını çok güzel yaptılar. Bodrum FK'nın mağlubiyeti için ellerinden geleni yaptılar" şeklinde konuştu.

