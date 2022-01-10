Bodrum-Fethiye arasında denizde fırtına bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum-Fethiye arasında denizde fırtına bekleniyor

Bodrum-Fethiye arasında denizde fırtına bekleniyor
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Bodrum-Fethiye arasında, yarın için denizde fırtına olabileceği uyarısı yapıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Bodrum- Fethiye arasında, yarın için denizde fırtına olabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum-Fethiye arasında, denizde rüzgarın yarın saat 01.00'den itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlayıp gece geç saatlere kadar sürecek

Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlayıp gece geç saatlere kadar sürecek

 Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

 Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba gününü işaret etti: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba gününü işaret etti: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title