Bodrum-Fethiye arasında denizde fırtına bekleniyor
Bodrum-Fethiye arasında, yarın için denizde fırtına olabileceği uyarısı yapıldı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Bodrum- Fethiye arasında, yarın için denizde fırtına olabileceği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum-Fethiye arasında, denizde rüzgarın yarın saat 01.00'den itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.
Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği belirtildi.
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AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri