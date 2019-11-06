Bodrum eski dokusuna kavuşuyor

06.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:55

İlçe merkezinin girişinde bulunan Bodrum Gıda Çarşısı'nın kentin mimari dokusuna, tarihine ve estetiğine uygun hale getirilmesi için hazırlanan proje kapsamında çalışmalar hız kazandı. Planlandığı gibi Kasım ayının ilk günlerinde başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak bina cephesinde bulunan güneşlik, pergule ve görüntü kirliliği yaratan birçok eklenti Belediye ekipleri tarafından sökülmeye başladı.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, işletme sahipleri ve çalışanları da destek oluyor. Belediye ekipleri ile işbirliği içinde çalışan esnafın nakliye ihtiyaçları Bodrum Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Çarşının projeye uygun hale getirilmesi için çalışmalar Belediye bünyesindeki teknisyenler, elektrikçiler ve marangozlar gibi profesyonel bir ekip taraftan titizlikle yürütülüyor. Öte yandan, esnafın mağdur edilmemesi için işlemler hızlı bir şekilde devam ediyor.

Gıda Çarşısı'nı özgün haline döndürmek amacıyla başlatılan proje sonunda çevresindeki özel mülklerin de Belediye destekleriyle dış cephelerini ve çatılarını mevcut dokuya uygun hale getirmeleriyle mekan Bodrum'a yakışan bir görüntüye kavuşacak.

Kaynak: Bültenler